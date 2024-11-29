Eine denkwürdige NachtJetzt ohne Werbung streamen
Velvet
Folge 24: Eine denkwürdige Nacht
46 Min.Folge vom 29.11.2024
In einer turbulenten Nacht vor der Hochzeit überschlagen sich die Ereignisse in der "Galerías Velvet". Während Clara und Doña Blanca mit Eifersucht kämpfen, arbeiten die Schneiderinnen fieberhaft an Cristinas neuem Brautkleid.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film GmbH
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