Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Die glückliche Braut

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 25
Joyn Plus
Die glückliche Braut

Die glückliche BrautJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 25: Die glückliche Braut

46 Min.Ab 6

Ana erhält eine überraschende Chance als Designerin zu arbeiten, währenddessen bereitet sich Cristina auf ihren großen Auftritt vor. Die Stunden vor der Zeremonie sind geprägt von heimlichen Geständnissen und unerwarteten Begegnungen. Alberto ringt mit Gefühlen der Vorfreude und des Verlusts, während sich um ihn herum Liebesdramen und Intrigen entfalten.

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen