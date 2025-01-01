Velvet
Folge 25: Die glückliche Braut
46 Min.Ab 6
Ana erhält eine überraschende Chance als Designerin zu arbeiten, währenddessen bereitet sich Cristina auf ihren großen Auftritt vor. Die Stunden vor der Zeremonie sind geprägt von heimlichen Geständnissen und unerwarteten Begegnungen. Alberto ringt mit Gefühlen der Vorfreude und des Verlusts, während sich um ihn herum Liebesdramen und Intrigen entfalten.
Velvet
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
