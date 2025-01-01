Zum Inhalt springenBarrierefrei
Velvet

Der neue Geschäftsführer

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3
Der neue Geschäftsführer

Der neue Geschäftsführer

Velvet

Folge 3: Der neue Geschäftsführer

46 Min.Ab 6

Alberto und seine Familie trauern um Don Rafael, der nach einem dramatischen Sturz verstorben ist. Ana erweist dem Patriarchen ebenfalls die letzte Ehre und bricht bei der Beisetzung zusammen. Obwohl das Familienunternehmen bankrott ist, übernimmt Alberto den Chefposten in der "Galerías Velvet" - und löst damit Protest seitens seiner Schwester Patricia aus. Wird es ihm gelingen, den maroden Betrieb zu sanieren?

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

