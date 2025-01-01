Velvet
Folge 4: Anas Entscheidung
45 Min.Ab 6
Alberto hat inzwischen um Anas Hand angehalten - und sie hat Ja gesagt. Doch die Heirat steht unter keinem guten Stern: Der Investor Don Gerardo bietet an, das Modehaus finanziell zu retten, stellt aber eine ungewöhnliche Bedingung. Alberto soll dessen Tochter Cristina heiraten. Als Alberto schließlich Ana davon erzählt, trifft sie eine schwere Entscheidung ...
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
