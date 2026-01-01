Velvet
Folge 8: Mit den Waffen einer Frau
46 Min.Ab 6
Zwischen Cristina und Alberto ist die Stimmung angespannt. Er wirft ihr vor, ihrem Vater Don Gerardo von dem Einbruch in sein Büro erzählt zu haben. Patricia setzt Raúl de la Riva in Kenntnis, dass die "Galerías Velvet" vor dem finanziellen Ruin steht. Nun möchte der Modeschöpfer die Verhandlungen mit Alberto abbrechen. Cristina gelingt es jedoch, den Mann bei einem Abendessen umzustimmen, zu dem auch Ana eingeladen ist.
