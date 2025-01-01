Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 11
Folge 11: Täuschungen

46 Min.Ab 6

Alberto feiert seinen New-York-Erfolg, während Ana ihr geheimes Label vorantreibt. Pedro ist zwischen Rita und Rosa Maria zerrissen, Barbara entdeckt Enriques Affäre und sucht Trost bei Mateo. Die Arbeit an den Uniformen läuft auf Hochtouren, doch Geheimnisse und Intrigen drohen alles zu zerstören. Wird Ana ihr Doppelleben aufrechterhalten können?

