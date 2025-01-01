Velvet
Folge 11: Täuschungen
46 Min.Ab 6
Alberto feiert seinen New-York-Erfolg, während Ana ihr geheimes Label vorantreibt. Pedro ist zwischen Rita und Rosa Maria zerrissen, Barbara entdeckt Enriques Affäre und sucht Trost bei Mateo. Die Arbeit an den Uniformen läuft auf Hochtouren, doch Geheimnisse und Intrigen drohen alles zu zerstören. Wird Ana ihr Doppelleben aufrechterhalten können?
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
