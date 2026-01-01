Velvet
Folge 12: Eifersucht
45 Min.Ab 6
Enriques Affäre erschüttert die Familie, während Isabels Geheimnis ans Licht zu kommen droht. Albertos Liebesgeständnis an Ana bleibt unerhört, und das Projekt "Philippe Ray" gewinnt einen unerwarteten Verbündeten. Während sich die "Galerías" auf Weihnachten vorbereiten, stehen alle vor schwerwiegenden Entscheidungen. Wird die Festzeit Versöhnung bringen oder alte Wunden aufreißen?
Genre:Drama
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
