Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Velvet

Reine Nervensache

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 15vom 29.11.2024
Joyn+
Reine Nervensache

Reine NervensacheJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 15: Reine Nervensache

46 Min.Folge vom 29.11.2024

Ana offenbart Raúl ihr Doppelleben als Philippe Ray, während Isabel ihre wahre Identität als Albertos Mutter enthüllt. Pedros Hochzeit steht unter keinem guten Stern, und das Liebesdreieck zwischen Clara, Mateo und Lucas spitzt sich weiter zu. Beim Empfang der Márquez droht alles zu eskalieren, als Saras offene Ehe Cristinas Welt erschüttert.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen