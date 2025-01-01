Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Bräutigam, der sich nicht traut

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 16
Folge 16: Der Bräutigam, der sich nicht traut

46 Min.

Pedros Hochzeit nimmt eine dramatische Wendung, als er Rita seine Liebe gesteht. Währenddessen kämpft Alberto mit den Folgen seines Seitensprungs und der schockierenden Enthüllung über seine wahre Mutter. Raúls kreative Renaissance und Luisas Gesangskarriere bringen frischen Wind, doch Claras berufliche Ambitionen sorgen für Spannungen mit Mateo.

