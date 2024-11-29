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Isabels Entscheidung

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 17vom 29.11.2024
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Folge 17: Isabels Entscheidung

45 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6

Alberto ist zwischen Cristinas Vorwürfen und Isabels Enthüllungen gefangen und ringt um seine Fassung. Während Ana bei der Airsa-Uniformpräsentation triumphiert, kämpft Pedro um sein Besuchsrecht für Manolito. Währenddessen plant Isabel ihre Abreise - gelingt es Alberto noch, sie umzustimmen?

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