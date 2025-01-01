Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 18
Folge 18: Verletzte Gefühle

45 Min.

Während Alberto sich seiner todkranken Mutter Isabel widmet, ringt Cristina um seine Aufmerksamkeit. Ana balanciert zwischen Carlos' Zuneigung und ihrer verborgenen Liebe zu Alberto. Clara, von den Brüdern Mateo und Lucas umworben, zieht sich verletzt zurück. Inmitten der Valentinstags-Vorbereitungen plant Pedro seinen Heiratsantrag an Rita, doch ein vermeintlich verhexter Ring droht seine Pläne zu durchkreuzen.

