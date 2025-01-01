Velvet
Folge 19: Valentinstag
46 Min.
Rita und Pedro feiern ihre Verlobung, während Ana einen Antrag ablehnt - ihr Herz gehört noch jemand anderem. Alberto kämpft an mehreren Fronten: Um seine todkranke Mutter Isabel, gegen Cristinas Eifersucht und Patricias Machthunger. Doña Blanca erlebt romantische Momente, während Luisa im Radio glänzt. Clara wehrt Mateos Annäherungsversuche ab.
Velvet
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
