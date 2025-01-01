Zum Inhalt springenBarrierefrei
Velvet

Valentinstag

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 19
Valentinstag

Velvet

Folge 19: Valentinstag

46 Min.

Rita und Pedro feiern ihre Verlobung, während Ana einen Antrag ablehnt - ihr Herz gehört noch jemand anderem. Alberto kämpft an mehreren Fronten: Um seine todkranke Mutter Isabel, gegen Cristinas Eifersucht und Patricias Machthunger. Doña Blanca erlebt romantische Momente, während Luisa im Radio glänzt. Clara wehrt Mateos Annäherungsversuche ab.

