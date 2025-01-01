Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 20
Folge 20: Der Junggesellenabschied

46 Min.Ab 6

Während Rita und Pedro fieberhaft ihre Blitzhochzeit planen, ringt Ana mit ihren Gefühlen für Alberto. Das perfekte Brautkleid scheint unerreichbar, bis ein unerwarteter Verbündeter Hoffnung bringt. Gleichzeitig kämpft Alberto an mehreren Fronten - um seine kranke Mutter Isabel, gegen Cristinas Eifersucht und Patricias Machthunger im Unternehmen.

