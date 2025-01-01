Velvet
Folge 20: Der Junggesellenabschied
46 Min.Ab 6
Während Rita und Pedro fieberhaft ihre Blitzhochzeit planen, ringt Ana mit ihren Gefühlen für Alberto. Das perfekte Brautkleid scheint unerreichbar, bis ein unerwarteter Verbündeter Hoffnung bringt. Gleichzeitig kämpft Alberto an mehreren Fronten - um seine kranke Mutter Isabel, gegen Cristinas Eifersucht und Patricias Machthunger im Unternehmen.
Genre:Drama
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
