Velvet
Folge 21: Verlorene Schlachten
45 Min.Ab 12
Während Alberto mit einem schmerzlichen Verlust konfrontiert wird, steuern Rita und Pedro auf ihre Hochzeit zu. Doch der Weg zum Altar ist mit Hindernissen gepflastert. Ana macht sich mit einem besonderen Geschenk auf den Weg zum Brautpaar, wo unerwartete Herausforderungen warten. Währenddessen brodeln in der "Galerías" alte Rivalitäten und neue Machtkämpfe.
Velvet
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
