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Eine Hochzeit und ein Begräbnis

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 22vom 29.11.2024
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Folge 22: Eine Hochzeit und ein Begräbnis

46 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Ritas und Pedros Hochzeit steht bevor, doch der Weg zum Altar ist voller Hindernisse. Eine nächtliche Autofahrt wird zur Zerreißprobe für Freundschaften und Liebesbeziehungen. In Madrid ringt Alberto mit persönlichen Verlusten und beruflichen Herausforderungen. Ana steht vor einer schwierigen Entscheidung, während Luisa zwischen Karrierechancen und Gefühlen hin- und hergerissen ist.

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