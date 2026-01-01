Velvet
Folge 4: Einsame Entscheidung
46 Min.Ab 6
Alberto kämpft mit familiären Intrigen. Clara entdeckt Mateos Täuschung und stellt sich ungewollt seiner Familie. Doña Blanca beendet ihre geheime Affäre. Eine mysteriöse Frau aus der Vergangenheit droht, Albertos Familienbild zu erschüttern. Enrique stellt Alberto vor vollendete Tatsachen, indem er eigenmächtig einen neuen Modeschöpfer engagiert.
Genre:Drama
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
