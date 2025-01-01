Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 7
Folge 7: Siegerinnen

46 Min.

Alberto und Ana kämpfen um den Airsa-Vertrag. Doña Blanca und Isabel ringen um die Vorherrschaft im Atelier, Pedro deckt Adolfos Geheimnis auf, und Luisa triumphiert beim Gesangswettbewerb. Wird es Alberto und Ana gelingen, nicht nur geschäftlich, sondern auch privat zueinanderzufinden?

