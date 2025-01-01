Velvet
Folge 9: Heimlichkeiten
46 Min.
Die Versteigerung klassischer Modelle entfacht einen emotionalen Bieterwettstreit zwischen Alberto und Carlos. Rita schwört den Männern ab, Clara zweifelt an Mateos Treue, und Doña Blancas Autorität bröckelt. In New York angekommen, sehen sich Ana und Alberto mit unerwarteten Hindernissen konfrontiert. Werden sie den Airsa-Vertrag retten und ihre Gefühle füreinander klären können?
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
