Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Heimlichkeiten

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 9
Joyn Plus
Heimlichkeiten

HeimlichkeitenJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 9: Heimlichkeiten

46 Min.

Die Versteigerung klassischer Modelle entfacht einen emotionalen Bieterwettstreit zwischen Alberto und Carlos. Rita schwört den Männern ab, Clara zweifelt an Mateos Treue, und Doña Blancas Autorität bröckelt. In New York angekommen, sehen sich Ana und Alberto mit unerwarteten Hindernissen konfrontiert. Werden sie den Airsa-Vertrag retten und ihre Gefühle füreinander klären können?

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen