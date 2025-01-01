Velvet
Folge 1: Neue Allianzen
44 Min.Ab 6
Alberto kehrt mit seiner neuen Liebe Ana zurück, doch Cristina sinnt auf Rache. Während Mateo ein pikantes Geheimnis hütet, droht Raúl de la Rivas neueste Kollektion zu scheitern. Kann Estebán die Situation retten? Unterdessen sorgen sich Rita und Pedro um ihre Zukunft in der "Galerías". Wird Don Emilio eine Lösung finden? Und welche düsteren Pläne schmieden Cristina und Bárbara im Verborgenen?
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren