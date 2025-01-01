Velvet
Folge 12: Läuterung
44 Min.Ab 6
Anas Verschwinden stürzt alle in Verzweiflung, während Albertos und Cristinas Streit eskaliert. Unterdessen deckt Lucía Estebáns Verrat auf, was seine Verlobung mit Doña Blanca gefährdet. Cristinas Schwangerschaftsgeheimnis droht aufzufliegen, als Víctor das ärztliche Attest entdeckt. Wird er trotzdem bei ihr bleiben oder seine Meinung ändern?
Velvet
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
