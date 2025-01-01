Zum Inhalt springenBarrierefrei
Velvet

Vor dem Sturm

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 13
Vor dem Sturm

Vor dem SturmJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 13: Vor dem Sturm

46 Min.Ab 6

Vor der großen Modenschau steigt die Spannung in der "Galerías Velvet". Ana kämpft mit Nervosität und vermisst Albertos Unterstützung, während er heimlich seine Ehe annullieren lässt. Nach der Zurückweisung durch Víctor schmiedet Cristina Rachepläne gegen Alberto. Unterdessen blüht Lucía in der Schneiderei auf, und Patricia verlobt sich mit Valentín - doch hat sie Hintergedanken dabei?

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

