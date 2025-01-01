Velvet
Folge 16: Bittere Rache
46 Min.Ab 6
Alberto deckt Cristinas Lüge über ihre Schwangerschaft auf, während er insgeheim plant, das Modehaus an Enzo Cafiero zu übergeben - das alles nur, um Anas Karriere zu retten. Doch zu welchem Preis? Unterdessen gerät Patricia zwischen die Fronten, als Alberto sie mit kompromittierenden Fotos erpresst. Wird sie ihre Anteile aufgeben, um ihre Hochzeit zu retten? Inmitten des Chaos schließt Ana neue Freundschaften.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
