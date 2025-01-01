Velvet
Folge 17: Späte Erkenntnis
44 Min.Ab 12
Ana ist zwischen ihrer Liebe zu Alberto und ihrer Leidenschaft für Mode hin- und hergerissen. Sie ringt mit dem Gedanken, ihm ihre Gefühle in einem Brief zu offenbaren. Als sie endlich den Mut aufbringen kann, erfährt sie von seinem plötzlichen Abschied. Ist dies das Ende ihrer Geschichte oder der Beginn eines neuen Kapitels?
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren