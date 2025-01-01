Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Späte Erkenntnis

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 17
Joyn Plus
Späte Erkenntnis

Späte ErkenntnisJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 17: Späte Erkenntnis

44 Min.Ab 12

Ana ist zwischen ihrer Liebe zu Alberto und ihrer Leidenschaft für Mode hin- und hergerissen. Sie ringt mit dem Gedanken, ihm ihre Gefühle in einem Brief zu offenbaren. Als sie endlich den Mut aufbringen kann, erfährt sie von seinem plötzlichen Abschied. Ist dies das Ende ihrer Geschichte oder der Beginn eines neuen Kapitels?

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen