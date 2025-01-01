Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Ab 6

Alberto verlässt überraschend Madrid, um Ana den Weg für ihre Karriere zu ebnen. Doch die Zukunft der "Galerías" steht auf dem Spiel: Enzo Cafiero hat das Modehaus übernommen, und Ana muss sich zwischen beruflichen Chancen und der Liebe entscheiden. Kann Ana Alberto noch einholen und ihre Beziehung retten, ohne ihren Traum als Designerin aufzugeben? Währenddessen ringt Mateo mit der plötzlichen Verantwortung für das Unternehmen.

