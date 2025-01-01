Velvet
Folge 20: Traurige Gewissheit
44 Min.Ab 12
Ana klammert sich verzweifelt an die Hoffnung, dass Alberto den Flug verpasst haben könnte, während Sara in Kuba nach Überlebenden sucht. Unterdessen sieht Bárbara die Tragödie als Chance, um Cristinas Ruf als trauernde Witwe wiederherzustellen. In der Zwischenzeit bekommt Rita eine erschütternde medizinische Diagnose und Patricia wird von Schuldgefühlen geplagt - hatte sie ihrem Bruder doch den Tod gewünscht?
