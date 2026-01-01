Velvet
Folge 23: Neue Besen
45 Min.Ab 12
Mit der Ankunft von Marco Cafiero, dem Sohn des neuen Eigentümers, steht das Modehaus vor einem radikalen Umbruch. Seine Pläne für Effizienzsteigerungen und internationale Expansion stoßen auf heftigen Widerstand bei den Mitarbeitern. Ana, die vor einer persönlichen Krise steht, findet sich plötzlich an vorderster Front im Kampf um die Zukunft der "Galerías" wieder.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren