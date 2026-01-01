Velvet
Folge 24: Tiefer Fall
46 Min.Ab 12
Die Rivalität zwischen Ana und Cristina erreicht ihren Höhepunkt. Gleichzeitig setzt der neue Manager Marco Cafiero drastische Änderungen durch: Mitarbeiter werden versetzt und Abteilungen umstrukturiert. Lucía muss die Schneiderei verlassen, während Patricia und Enrique um ihren Einfluss bangen.
Velvet
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
