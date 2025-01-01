Velvet
Folge 4: Einer muss gehen
45 Min.Ab 6
Nach dem Diebstahl von Raúl de la Rivas Kollektion wird Enrique als Verräter entlarvt und von seinem Vater verstoßen. Doch ist er wirklich für die Tat verantwortlich? Währenddessen schmieden Alberto und Ana geheime Pläne: Sie soll als Philippe Ray eine neue Kollektion entwerfen. Kann dieses Wagnis die Zukunft des Modehauses retten? Cristina und Bárbara verfolgen unterdessen ihre eigenen Ziele, während Enrique Rache schwört.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
