Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Einer muss gehen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 4
Joyn Plus
Einer muss gehen

Einer muss gehenJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 4: Einer muss gehen

45 Min.Ab 6

Nach dem Diebstahl von Raúl de la Rivas Kollektion wird Enrique als Verräter entlarvt und von seinem Vater verstoßen. Doch ist er wirklich für die Tat verantwortlich? Währenddessen schmieden Alberto und Ana geheime Pläne: Sie soll als Philippe Ray eine neue Kollektion entwerfen. Kann dieses Wagnis die Zukunft des Modehauses retten? Cristina und Bárbara verfolgen unterdessen ihre eigenen Ziele, während Enrique Rache schwört.

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen