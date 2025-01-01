Velvet
Folge 5: Auf zu neuen Ufern
44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Ana und Raúl planen eine gewagte Doppelkollektion, doch ihnen fehlt der Stoff für die Entwürfe, da Lieferant Estebán weiterhin verschwunden bleibt. Währenddessen bringen Cristina und Bárbara mit einem neuen Büro und dem attraktiven Assistenten Víctor frischen Wind ins Modehaus. Pedros Mutter Conchi sorgt derweil für Unruhe im Eheleben ihres Sohnes.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film GmbH
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