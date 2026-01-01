Velvet
Folge 6: Auf glattem Parkett
44 Min.Ab 12
Raúl de la Riva erfährt von Albertos Affäre mit Ana und verweigert die Zusammenarbeit an der Doppelkollektion. Kann das Projekt noch gerettet werden? Unterdessen wächst der Verdacht gegen Estebán als Dieb der Entwürfe, während seine Tochter Lucía überraschend in der Schneiderei auftaucht. Cristina und Bárbara kämpfen um ihre Position im Modehaus, doch Patricia scheint ihnen einen Schritt voraus zu sein.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
