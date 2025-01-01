Zwei Männer und ein SchnullerJetzt ohne Werbung streamen
Velvet
Folge 7: Zwei Männer und ein Schnuller
44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Während Alberto und Ana ihre Liebe auf der Dachterrasse besiegeln, verführt Cristina ihren ahnungslosen Sekretär Víctor. Unterdessen müssen sie und Bárbara widerwillig Patricia in ihr Team aufnehmen, um einen wichtigen Geschäftspartner zu gewinnen. Kann diese unerwartete Allianz Erfolg haben? Gleichzeitig sorgt Pedros Mutter Conchi für Spannungen im Eheleben ihres Sohnes.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film GmbH
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