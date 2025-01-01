Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alberto setzt in einem riskanten Pokerspiel die Zukunft des Modehauses aufs Spiel. Außerdem lehnt Ana den Einzug in seine Villa ab und fordert einen Neuanfang. Kann Alberto das Vertrauen in sein Unternehmen wiederherstellen und gleichzeitig seine Beziehung zu Ana retten? Währenddessen kämpft Cristina mit allen Mitteln gegen die Annullierung ihrer Ehe und Patricia enthüllt die Identität des Maulwurfs der Konkurrenz.

