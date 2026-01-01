Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Willkommen in den 60ern

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 1
Joyn Plus
Willkommen in den 60ern

Willkommen in den 60ernJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 1: Willkommen in den 60ern

45 Min.Ab 6

Mit einem renommierten Preis und vielen neuen Ideen in petto kehrt Ana von einer Reise aus London zurück und bittet um ein Gespräch mit Marco. Die Eindrücke aus Europa haben sie zu der Idee verleitet, eine Prêt-à-Porter-Linie bei Velvet einzuführen, um Mode für jedermann zugänglich zu machen. Doch Marco lehnt ihren Vorschlag entschieden ab. Obendrein trifft Ana auf ihre Erzfeindin Cristina, die lange Zeit in Sanatorien untergebracht war und nun zum Modeimperium zurückkehren will.

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen