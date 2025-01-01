Velvet
Folge 10: Die Macht der Freundschaft
46 Min.Ab 12
Ana stellt Enrique und Marco für die Verwüstung ihres Ladens zur Rede, doch ihr mangelt es an handfesten Beweisen. Mateo ermutigt sie, nicht kampflos aufzugeben und den beiden die Stirn zu bieten. Doch das ist nicht Anas einziges Problem: Sie möchte ihre krebskranke Freundin Rita unterstützen und bittet Carlos deswegen, den Hochzeitstermin zu verschieben. Rita bereitet sich unterdessen auf ihre bevorstehende Operation vor und all ihre Freunde stehen ihr zur Seite ...
Velvet
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
