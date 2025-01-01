Velvet
Folge 11: Sieg und Niederlage
46 Min.Ab 12
Es gibt gute Nachrichten: Rita hat sich von ihrer Operation erholt und scheint den Krebs besiegt zu haben. Daher zögert sie auch nicht lange und nimmt ihre Arbeit wieder auf, um bei dem letzten Feinschliff von Anas neuer Kollektion mitzuwirken. Da alles wieder in geregelten Bahnen läuft, besteht Carlos darauf, den Hochzeitstermin nun endlich festzulegen. Valentín liegt unterdessen nach einem Jagdunfall im Koma. Was Enrique wohl damit zu tun hat?
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren