Velvet - Staffel 4 Folge 12
Folge 12: Das Blatt wendet sich

46 Min. Ab 12

Mateos Chef bei der Zeitung teilt ihm mit, dass die Fotoreportage über Anas neues Schneideratelier gestrichen werden muss, da der Bericht über die Einführung einer neuen Kosmetiklinie in den Galerías Vorrang hat. Misstrauisch darüber, von wem der Auftrag stammt, weigert sich Mateo, bei dem Spiel mitzuspielen, was zu seiner Kündigung führt. Doch damit nicht genug: Zur selben Zeit erhält er aus New York eine Karte vom totgeglaubten Alberto ...

