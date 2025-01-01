Zum Inhalt springenBarrierefrei
Velvet

Mit fremden Federn

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 13
Mit fremden Federn

Velvet

Folge 13: Mit fremden Federn

46 Min.Ab 12

Da die Kundinnen der Galerías nach der neuen Prêt-à-Porter-Kollektion fragen, beschließt Marco, eine Modenschau zu veranstalten - ungeachtet dessen, dass sich Ana in Rom befindet und somit kein Mitspracherecht hat. In der Zwischenzeit hat Enrique mitbekommen, dass sich Patricia in einem Rechtsstreit mit ihrer Ex-Schwiegermutter befindet, die sie des Ehebruchs bezichtigt. Obgleich Patricia den Vorwurf abstreitet, könnte die Affäre der beiden schon bald ans Tageslicht kommen.

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

