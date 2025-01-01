Velvet
Folge 15: In letzter Minute
45 Min.Ab 6
Rita und Clara wissen, dass Alberto noch leben könnte. Doch ehe sie Ana so kurz vor der Eheschließung mit Carlos darüber informieren, warten sie auf eine Bestätigung seitens Mateo. Dieser ist nämlich extra nach New York gereist, um sich zu vergewissern, dass das Gerücht stimmt. Clara muss Zeit gewinnen und Ana daran hindern, vor den Traualtar zu treten, ohne die ganze Wahrheit zu kennen, weshalb sie kurzerhand beschließt, das Brautkleid zu zerreißen ...
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
