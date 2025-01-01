Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 15: In letzter Minute

45 Min.Ab 6

Rita und Clara wissen, dass Alberto noch leben könnte. Doch ehe sie Ana so kurz vor der Eheschließung mit Carlos darüber informieren, warten sie auf eine Bestätigung seitens Mateo. Dieser ist nämlich extra nach New York gereist, um sich zu vergewissern, dass das Gerücht stimmt. Clara muss Zeit gewinnen und Ana daran hindern, vor den Traualtar zu treten, ohne die ganze Wahrheit zu kennen, weshalb sie kurzerhand beschließt, das Brautkleid zu zerreißen ...

