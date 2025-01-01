Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 16
In banger Erwartung

44 Min.Ab 12

Gemeinsam mit Mateo macht sich Alberto in angespannter Vorfreude auf den Weg zurück nach Madrid und hofft, Ana all die misslichen Umstände der letzten Jahre erklären zu können. Diese ist nach wie vor von ihren Gefühlen überwältigt und überlegt, wie sie Alberto jr. erklären soll, dass sein Vater schon bald nach Hause kommt. Cristina setzt unterdessen weiterhin alles daran, Alberto zurückzugewinnen. Doch das Wiedersehen der beiden verläuft anders als gedacht ...

