Velvet
Folge 17: Feuerteufel
44 Min.Ab 6
Alberto und Ana fallen sich in die Arme und erhalten nach all den Jahren der Ungewissheit endlich die Gelegenheit, sich auszusprechen. Doch ihre Freude wird schnell getrübt, als sie den Brand in den Galerías Velvet bemerken. Ana, die Alberto erstmals Alberto jr. vorstellen wollte, ist nun in größter Sorge um ihren Sohn, der sich noch irgendwo in dem brennenden Gebäude befinden muss ...
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
