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Mehr als ein hübsches Gesicht

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 3vom 01.01.2025
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Folge 3: Mehr als ein hübsches Gesicht

45 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Rita erhält beim Gynäkologen eine schockierende Nachricht: Ihre Beschwerden könnten auf einen Tumor zurückzuführen sein. Um Klarheit zu schaffen, muss sie sich einigen Untersuchungen unterziehen. Doña Blanca und Don Emilio haben unterdessen alle Hände voll zu tun: Sie sind nicht nur auf der Suche nach einem neuen Schneider für Raúl de la Rivas Herrenkollektion, sondern müssen obendrein auch einen geeigneten Kandidaten für den Assistenzposten von Marco Cafiero finden.

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