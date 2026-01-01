Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Enthüllungen

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 4
Joyn Plus
Enthüllungen

EnthüllungenJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 4: Enthüllungen

45 Min.Ab 6

Ohne zu wissen, dass seine Frau an Krebs erkrankt sein könnte, freut sich Pedro, zum Assistenten von Marco Cafiero befördert worden zu sein - sehr zum Missfallen seiner Schwägerin Clara. Beide können jedoch noch nicht erahnen, welche geheimen Pläne Marco verfolgt. Ana präsentiert derweil einer Vertreterin eines New Yorker Modeunternehmens ihre bewährtesten Kollektionen. Als ein Kleid sie jedoch an ihre schmerzliche Vergangenheit erinnert, muss sie den Showroom verlassen.

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen