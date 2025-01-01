Zum Inhalt springenBarrierefrei
Velvet

Der Feind im Inneren

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 6
Der Feind im Inneren

Velvet

Folge 6: Der Feind im Inneren

46 Min.Ab 12

Cristina setzt alles daran, den totgeglaubten Alberto wieder für sich zurückzugewinnen. Sie weiht Carlos in ihren Plan ein, der all die Jahre über Albertos Briefe abgefangen hat, und bittet ihn, Ana so schnell wie möglich zu heiraten. Unterdessen steht die Pressekonferenz von Raúls neuer Herrenkollektion an - mit dem Werbeträger Humberto Santamaria als Stargast. Doch als dieser betrunken antaumelt, müssen alle Register gezogen werden, um ein Desaster zu vermeiden.

