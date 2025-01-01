Velvet
Folge 8: Gegen jede Vernunft
46 Min.Ab 12
Nachdem Pedro erfährt, wie viel die Operation seiner krebskranken Frau kosten wird, bittet er in seiner Not heraus Marco und Enrique um ein Darlehen. Während Marco entschieden ablehnt, kommt Enrique dem verzweifelten Mann entgegen - aber nicht ohne einen Hintergedanken zu haben. Doch damit nicht genug: Enrique erfährt außerdem von Patricias Schwangerschaft und vermutet schnell, dass er der Vater des ungeborenen Kindes sein muss ...
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
