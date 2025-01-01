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Verzweiflungstat

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 9vom 01.01.2025
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Folge 9: Verzweiflungstat

46 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Pedro hat sich auf einen Pakt mit dem Teufel eingelassen: Als er in Enriques Büro erscheint, um das ihm zugesicherte Darlehen für die Krebsbehandlung von Rita abzuholen, wird eine Gegenleistung von ihm verlangt. Die Summe wird ihm nur ausgehändigt, wenn er die künftige Schneiderwerkstatt von Ana verwüstet. In seiner puren Verzweiflung stimmt er der hinterlistigen Vereinbarung zu. Doch das bleibt nicht ohne Folgen ...

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