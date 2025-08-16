Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 1: Verborgene Abgründe
89 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12
Luke, ein 15-jähriger Junge, wird von seiner Mutter zu Hause tot aufgefunden. Sein Leichnam liegt in der Badewanne, mit Wildblumen bestreut. Seine Schwester war zur Tatzeit ebenfalls im Haus, hat aber nichts bemerkt. Im Gespräch mit Lukes Mutter erfährt Vera von einem Zwischenfall, der sich im letzten Sommer ereignet hat: Der Freund ihres Sohnes ertrank im Meer bei einem gemeinsamen Ausflug. Und dann taucht eine weitere Leiche auf - wieder im Wasser und von Blumen umgeben.
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren