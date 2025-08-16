Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vera - Ein ganz spezieller Fall

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 16.08.2025
89 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Luke, ein 15-jähriger Junge, wird von seiner Mutter zu Hause tot aufgefunden. Sein Leichnam liegt in der Badewanne, mit Wildblumen bestreut. Seine Schwester war zur Tatzeit ebenfalls im Haus, hat aber nichts bemerkt. Im Gespräch mit Lukes Mutter erfährt Vera von einem Zwischenfall, der sich im letzten Sommer ereignet hat: Der Freund ihres Sohnes ertrank im Meer bei einem gemeinsamen Ausflug. Und dann taucht eine weitere Leiche auf - wieder im Wasser und von Blumen umgeben.

