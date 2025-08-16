Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Schatten der Vergangenheit

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 2 vom 16.08.2025
Schatten der Vergangenheit

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 2: Schatten der Vergangenheit

89 Min. Folge vom 16.08.2025 Ab 12

Der wegen Mordes verurteilten Jeanie Long gelingt die Flucht aus dem Krankenhaus. Sie nutzt die Chance, um ihren Vater aufzusuchen und mit ihm über die Vergangenheit zu reden. Ihr wurde vorgeworfen, ihre Stieftochter getötet zu haben. Jeanie hat die Tat aber immer geleugnet. Sie will ihrem Vater alles erklären, doch der weist sie ab, weshalb sie sich vor einen Bus stürzt. Der Suizid bringt Ermittlungen in Gange, die auch überraschende Details des damaligen Mordes zu Tage fördern.

