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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Lebenslügen

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 23.08.2025
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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 4: Lebenslügen

89 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12

Ein junger Polizist findet die Leiche einer Frau am Straßenrand. Vera Stanhope kommt zufällig am Tatort vorbei. Sie entdeckt Fußspuren, die sie verfolgt. Diese führen sie zu einem Fluss, in dem ein bewusstloses Kind liegt. Vera kann den Jungen wiederbeleben und rettet ihn damit vor dem sicheren Tod. Kann er den Ermittlern helfen, den Täter zu aufzuspüren?

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