Vera - Ein ganz spezieller Fall

Schmutzig

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 3vom 09.08.2025
Folge 3: Schmutzig

90 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 12

In einer Unterführung nahe seines Zuhauses wird Luke Sumner tot aufgefunden. Die Todesursache ist ein Angriff, der Stunden zuvor erfolgte. DCI Vera Stanhope stößt bei den Ermittlungen auf einen jungen Mann, dessen belastende Kindheit Spuren hinterlassen hat. Um den Mörder zu entlarven, muss Vera tief in Lukes private und berufliche Beziehungen eintauchen und dunkle Geheimnisse enthüllen.

