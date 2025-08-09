Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 3: Schmutzig
90 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 12
In einer Unterführung nahe seines Zuhauses wird Luke Sumner tot aufgefunden. Die Todesursache ist ein Angriff, der Stunden zuvor erfolgte. DCI Vera Stanhope stößt bei den Ermittlungen auf einen jungen Mann, dessen belastende Kindheit Spuren hinterlassen hat. Um den Mörder zu entlarven, muss Vera tief in Lukes private und berufliche Beziehungen eintauchen und dunkle Geheimnisse enthüllen.
